Birlikte yaşadığı kadını sevgilisiyle bastı dehşet saçtı!

Olay günü Reşat Elma'yı uçağını kaçırdığı için evinde misafir ettiğini, bu sırada Güney Burak Sarı'nın da eve geldiğini iddia eden Diğdem Çevik, Elma rahatsız olduğu için yatağında yattığını, bunu gören Sarı'nın ise sinirlendiğini savundu. Sarı'nın kendisine ve Elma'ya tepki gösterdiğini aktaran Çevik, "Sanık Burak, bıçakla Reşat'ı bir kez bacağından yaraladı. Ben kendisine tepki gösterdim. Reşat yaralı olarak evden kaçtı. Ben ve Burak onu bulmak için dışarı çıktık ama bulamadık. Sanık Burak, telefonumu alarak polisi ve ambulansı aramamı engelledi" dedi. Kimseyi adam öldürmeye teşvik etmediğini öne süren Diğdem Çevik, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.