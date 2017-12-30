  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBanka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Birleşik Krallık uyardı Facebook ve Twitter'a yaptırım

Birleşik Krallık uyardı Facebook ve Twitter'a yaptırım

Birleşik Krallık'ta, Facebook ve Twitter'a, Nisan 2016’da gerçekleşen Avrupa Birliği referandumuna (Brexit) Rusya’nın müdahale ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmayı engellemeye devam etmeleri durumunda "yaptırımla" karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-12-2017 02:00 - Güncelleme: 30-12-2017 02:00

“Sahte Haber” adı verilen soruşturmayı yürüten Avam Kamarası Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins, Facebook ve Twitter’a Rusya'nın “yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla” ilgili bilgilerini teslim etmeleri için 18 Ocak’a kadar süre verdiklerini söyledi.

“Özellikle siyasi hedefi olan ve başka bir ülkeden geldiği bilinen yanlış bilgilendirme kaynaklarını belirlemek için Facebook gibi şirketlerin uyguladığı prosedürleri incelemenin bir yolu olmalıdır” diyen Collins, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya kuruluşlarının bu konuda daha açık davranmaları gerektiğini vurguladı. Kuruluşlar eğer bunu yapmayı reddederse bir tür yaptırım olması gerektiğini belirten Collins, “Talepleri görmezden gelir ve oldukça sorunlu içerikleri kontrol edemezseniz, size karşı bir tür yaptırım olmalı” diye uyardı.

Daha önce Facebook ve Twitter’ı, yolladığı mektuplarla da uyaran Collins, bu ay Twitter’a yolladığı mektupta şunlar yazdı: “Şu anda bizimle paylaştığınız bilgiler tamamen yetersiz. Gazeteci ve akademisyenlerden sizin platformunuzdan aldığımızdan çok daha fazla bilgi aldık.” Collins'in komitesi, Rus trollerin işlettiği hesapların ve sayfaların ayrıntıları da dahil olmak üzere, AB referandumundaki Rus müdahalesi hakkında geniş çaplı bir bilgi için Facebook ve Twitter'dan talepte bulunmuştu.

İki şirket bunun yerine, Aralık ayı başında, Brexit öncesindeki altı haftalık süreçte Rusya tarafından yapılan reklam harcamaları ile ilgili olarak Seçim Komisyonu’na sunduğu bilgilerin bir kopyasını verdi. Komisyona verilen bilgilerde, Facebook, Ruslar tarafından Brexit ile ilgili yapılan reklamlara yalnızca 0.97 dolar harcandığını ve Twitter, söz konusu dönemde bilinen tek Rus harcamanın yayın kuruluşu RT'den 1,000 dolar olduğunu iddia etti. Birleşik Krallık’taki Rus elçiliği, Collins, Facebook ve Twitter arasındaki mektuplaşma ardından "manipülasyon" operasyonları üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiliz demokrasisini küçümseyen ( The Times köşe yazarı Hugo Rifkind), yüzde 52 oy kullanan vatandaşın, 0.73 sterlin karşılığında satın alınabileceğini öne sürendir” dedi. ABD'de ise Facebook ve Twitter, basit reklam harcamalarının ötesine geçen kapsamlı araştırmalar yaptı. Facebook, St Petersburg merkezli bir “troll ordusu” tarafından işletilen Rusya İnternet Araştırmaları Kurumu’na ait 470 hesap ve sayfa tespit etti; Twitter ise, Kongre'ye örgütle bağlantılı olduğuna inandığı 2 bin 752 hesabı içeren listeyi verdi. Collins konuyla ilgili olarak, “Umarım insanların bu konudaki endişelerinin bitmediğini fark etmişlerdir. İleriyi düşünerek hareket ettiklerini göstermek için bir fırsatları var ancak bu sorumluluklarının daha geniş bir kapsamda ele alınması ile mümkün” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Birleşik Krallık uyardı Facebook ve Twitter'a yaptırım haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat