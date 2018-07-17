Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç aşkı doludizgin devam ediyor!

Birkan Sokullu ve sevgilisi Berrak Tüzünataç ilişkilerine mutlu mesut devam ediyorlar. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gösteren ikiliden Birkan Sokullu Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla Berrak Tüzünataç'a olan sevgisini böyle gösterdi.

Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç aşkı doludizgin devam ediyor!

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu sevgilisi Berrak Tüzünataçm mutlu birlikteliklerine doludizgin devam ediyorlar. Birbirlerine olan aşklarını her fırsaata gösterene ikiliden Sokullu sevgilisi Tüzünataç ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Mutluyuz be' çocuklar diyerek paylaştı. Oyuncunun sevgilisine sarılarak verdiği duygusal pozunu takipçileri duyarsız kalmayarak beğeni yağmuruna tuttu.

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Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç aşkı doludizgin devam ediyor!

'MUTLUYUZ BE ÇOCUKLAR': Son olarak 'Hayat Şarkısı' dizisinde rol alan Birkan Sokullu sevgilisi Berrak Tüzünataç ile tatilde aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Birkan Sokullu, sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiriyor. Yakışıklı oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı son gönderisinde Berrak Tüzünataç'a sarılarak 'Mutluyuz be çocuklar' diyerek sevgisini dile getirdi. Oyuncunun aşk dolu paylaşımına ise hayranları beğeni yağdırdı. İşte Sokullu'nun aşk dolu paylaşımı;

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Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç aşkı doludizgin devam ediyor!

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Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç aşkı doludizgin devam ediyor!

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