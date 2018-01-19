Biri denize giriyor diğeri kayak yapıyor şehir sizi şoke edecek!

Biri denize giriyor diğeri kayak yapıyor şehir sizi şoke edecek!

ANTALYA, iki haftalık sömestir tatilinde hem deniz hem kayak imkanı sunuyor. Sahil şeridindeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde 60-70'leri bulurken, sahile 48 kilometre uzaklıkta, sıfırdan 2 bin 400 rakıma 1 saatte gidilebilen Saklıkent'teki otel ise tamamen doldu. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. 5 Şubat Pazartesi gününe kadar toplam 16 günlük tatil döneminde Türkiye'nin birçok ilinden Antalya'ya büyük ilgi var.

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Biri denize giriyor diğeri kayak yapıyor şehir sizi şoke edecek!

Kış sezonuna denk gelmesi nedeniyle özellikle kayak merkezlerinin büyük ilgi gördüğü sömestir tatili döneminde, Türkiye'de sadece Antalya tatilcilere hem kayak hem deniz fırsatı sunuyor. Diğer kentlere göre sıcak iklimiyle her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Antalya'da, sömestir tatili döneminde tatilciler hem deniz keyfi hem de sahile sadece bir saat mesafeden 2 bin 400 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapma şansına sahip olacak.

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Biri denize giriyor diğeri kayak yapıyor şehir sizi şoke edecek!

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, sömestir tatil dönemiyle ilgili özellikle kış destinasyonlarına çok büyük ilgi gösterildiğini belirtti. Osman Ayık, yarıyıl tatilinde turizmde ciddi bir iç pazar hareketliliği beklediklerini söyledi. Kayak merkezlerinin Türkiye genelinde dolu geçeceğini kaydeden Ayık, aynı şekilde termal bölgelerin de ilgi gördüğünü dile getirdi. Kıyı bölgelerde ise talebin geçen senelerin üzerinde olduğuna işaret eden Ayık, “Antalya başta olmak üzere birçok bölgede az da olsa yabancı turistin de sektörü mutlu edebilecek sayılara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

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Biri denize giriyor diğeri kayak yapıyor şehir sizi şoke edecek!

Yarıyıl tatilinin iç turizm hareketliliği açısından önemli olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise 2018 yılının da ilk tatil fırsatı olan bu dönemde geçen senelere göre Antalya bölgesine ilginin daha yoğun olduğunu söyledi. Açık otellere talebin iyi seviyede olduğunu kaydeden Yağcı, havanın da iyi gitmesi durumunda tatilciler için güzel bir sömestir tatili olabileceğini dile getirdi.

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