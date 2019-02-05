Biri bu adamı durdursun! Gomis şov devam ediyor

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla çıktığı 20. maçında 17. golünü kaydederek şv yapmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin 18. hafta maçında Al Hilal, Gomis'in 2 gol attığı müsabakada sahasında konuk ettiği Al Fetih'i 4-1 yendi ve liderliğini sürdürdü.

GOMİS'TEN 2 GOL BİRDEN Al Hilal'in gollerini 16 ve 37. dakikalarda Gomis, 32'de Carlos Eduardo son olarak 62'de Nevaf attı. Konuk takımın tek golü ise Abdelkader'den geldi.