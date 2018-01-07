Birer gün arayla aynı sokakta 2 ceset bulundu!

Batman’da, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak’ta, dün bir erkeğe ait cesedin bulunmasının ardından bugün aynı sokaktaki başka evde bir erkek cesedi daha bulundu. Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta, dün bulunan cesetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin daha kayıp olduğunu tespit etti.