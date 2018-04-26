Birdi iki oldu! İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın ikizi

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en çok konuşulan ve eleştirilen isimlerinden biri. Donald Trump'ın bir tanesi zaten tüm dünyaya yetiyor. Ancak bir ikincisi daha ortaya çıktı ve şaşkınlık yarattı. İşte Donald Trump'a ikizi kadar benzeyen o kadın.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en çok konuşulan ve eleştirilen isimlerinden biri. Donald Trump'ın bir tanesi zaten tüm dünyaya yetiyor. Ancak bir ikincisi daha ortaya çıktı ve şaşkınlık yarattı. İşte Donald Trump'a ikizi kadar benzeyen o kadın. Twitter

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Galiçya'nın Gabana de Bergantinos bölgesindeki küçük bir köyde yaşayan Dolores Leis Antelo, Trump'a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı. Çiftçilikle uğraşan kadının fotoğrafı, yerel sosyal ağlarda paylaşılmasının ardından hızla yayılarak fenomen oldu. Twitter

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İŞTE O KADIN; Belinde önlüğü elinde çapasıyla bahçede poz veren yaşlı kadın, başkan Trump'a ikizi kadar benziyor. Kocasıyla birlikte çiftlikte yaşayan 64 yaşındaki kadının sakin yaşamı, fotoğrafının sosyal medyanın gündemine oturmasıyla bir anda değişti. Twitter

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