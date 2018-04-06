‘Birçok kişinin canını yaktım’ deyip canına kıydı

ANTALYA'da borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle ‘birçok kişinin canını yaktım’ diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9`uncu katından aşağı atladı.

‘Birçok kişinin canını yaktım’ deyip canına kıydı

ANTALYA'da borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle ‘birçok kişinin canını yaktım’ diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9`uncu katından aşağı atladı. Avukatlar Günü`nde kendisini ihbar eden genç adamın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olay, Siteler Mahallesi 1346 Sokak Akdeniz Konutlarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

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‘Birçok kişinin canını yaktım’ deyip canına kıydı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da stajyer avukat olduğu öğrenilen Seyhan Ö. (30), iddiaya göre başkalarına ait 5 milyon liraya yakın bir parayı borsada kaybettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü'nde savcılığa giderek kendini ihbar etti. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyhan Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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‘Birçok kişinin canını yaktım’ deyip canına kıydı

Hakkında herhangi bir şikayet olmadığı öğrenilen Seyhan Ö., evine gittikten sonra balkona çıkarak 9`uncu kattan atladı. Genç adamın yere düştüğünü gören site sakinleri durumu polis ve 112 acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Seyhan Ö’nün öldüğünü tespit etti.

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‘Birçok kişinin canını yaktım’ deyip canına kıydı

Olayı duyan genç avukat adayının yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

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