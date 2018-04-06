‘Birçok kişinin canını yaktım’ deyip canına kıydı

ANTALYA'da borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle ‘birçok kişinin canını yaktım’ diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9`uncu katından aşağı atladı. Avukatlar Günü`nde kendisini ihbar eden genç adamın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olay, Siteler Mahallesi 1346 Sokak Akdeniz Konutlarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da stajyer avukat olduğu öğrenilen Seyhan Ö. (30), iddiaya göre başkalarına ait 5 milyon liraya yakın bir parayı borsada kaybettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü'nde savcılığa giderek kendini ihbar etti. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyhan Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.