Birçok cinsel organı var 'Bekaretimi tam...'

Dünya üzerinde herkes sağlıklı şartlarda veya sağlıklı olarak doğamayabiliyor. Bir takım bilinen hastalıklara alışkınız. Ancak birazdan görecekleriniz sandığını gibi sıradan cinsten değil. Bazıları ise tamamen yapay. Birden fazla uzvunuzun olduğunu düşünün? Dan Aziere'de onlardan biri. Onda çok nadir rastlanan bir durum var.