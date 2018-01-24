Birçok cinsel organı var 'Bekaretimi tam...'

Birçok cinsel organı var 'Bekaretimi tam...'

Dünya üzerinde herkes sağlıklı şartlarda veya sağlıklı olarak doğamayabiliyor. Bir takım bilinen hastalıklara alışkınız. Ancak birazdan görecekleriniz sandığını gibi sıradan cinsten değil. Bazıları ise tamamen yapay. Birden fazla uzvunuzun olduğunu düşünün? Dan Aziere'de onlardan biri. Onda çok nadir rastlanan bir durum var.

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Birçok cinsel organı var 'Bekaretimi tam...'

Dan Aziere'nin kalıtsal olan hastalığı sebebiyle özellikle eklem yerlerinde, 298 kemiğe sahip. Normal bir insan vücudunda 206 kemik vardır. Fakat Aziere'nin fazladan 96 kemiği var. Bunların 42'si 2010 yılında kadar ameliyatla çıkartıldı. Aziere'nin ameliyatları ilk gençlik yıllarında bacaklarında oluşan ciddi sonuçlar doğurmuştu. Aziere'nin hastalığının nedeni ise orantısız aile genleri.

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Birçok cinsel organı var 'Bekaretimi tam...'

Brigham Nordstorm; Yeni Zellandalı rugby oyuncusu ve takım kaptanı 28 yaşındaki Brigham Nordstorm diğer insanlardan farklı olarak 3 tane böbreği var. Nordstorm, her doktora gittiğinde doktorlarında böbreklerini saymasından bıktığını söylüyor. Brigham ayrıca çok sağlıklı olduğunu söylüyor.

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Birçok cinsel organı var 'Bekaretimi tam...'

Bethany Nordstorm; 6 yaşındaki küçük kızın 5 dalağı ve 2 tane sol akciğeri var. Ayrıca karaciğeri ve midesi olması gerekenin aksi yönünde. Ve son olarak Nordstorm'un kalbi hızlı attığında atış hareketleri sırtından görülebiliyor. Küçük kızın bu durumu ana rahmindeyken tespit edildi.

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