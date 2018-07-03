Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı Birce Akalay'a ne olmuş böyle!

Güzel oyuncu Birce Akalay, Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinin final yapmasının ardından soluğ Bodrum'da aldı. Türkiye'nin güzelliği ile parmakla gösterilen oyuncularından biri olan Birce Akalay'ın kilo almış ve selülitli halleri gözden kaçmadı.

Sevgilisi Can Tunalı ile Bodrum tatiline devam eden oyuncu Birce Akalay önceki gün Gümüşlük’teydi. Hiç olmadığı kadar neşesi yerindeydi. Dans etti, bol bol fotoğraf çekti. Bu sırada kendisini görüntüleyen objektiflere tepki göstermedi.





