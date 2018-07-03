Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı Birce Akalay'a ne olmuş böyle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinin final yapmasının ardından Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Birce Akalay, Onur Yürüyüşü'nde dans etti bol bol fotoğraf çekti. Birce Akalay'ın kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı Birce Akalay'a ne olmuş böyle!

Güzel oyuncu Birce Akalay, Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinin final yapmasının ardından soluğ Bodrum'da aldı. Türkiye'nin güzelliği ile parmakla gösterilen oyuncularından biri olan Birce Akalay'ın kilo almış ve selülitli halleri gözden kaçmadı.

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Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı Birce Akalay'a ne olmuş böyle!

Sevgilisi Can Tunalı ile Bodrum tatiline devam eden oyuncu Birce Akalay önceki gün Gümüşlük’teydi. Hiç olmadığı kadar neşesi yerindeydi. Dans etti, bol bol fotoğraf çekti. Bu sırada kendisini görüntüleyen objektiflere tepki göstermedi.


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Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı Birce Akalay'a ne olmuş böyle!

YÜRÜYÜŞE DE KATILDI; Birce Akalay daha sonra yürüyüşe katıldı. Yönetmen-oyuncu Sermiyan Midyad da derneğe destek verdi. Bu sırada Cinsel Haklar Mücadele Derneği’nin düzenlediği yürüyüşü görünce fotoğraflarını çekti.

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Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı Birce Akalay'a ne olmuş böyle!

FİT HALİNDEN ESER YOK; Birce Akalay ayaklarının çıplak olmasına aldırmadan coşkuyla dans etti. Akalay yürüyüş sonrası denize girdi. Ayrıca Birce Akalay'ın kilo almış ve selülitli halleri gözden kaçmadı.


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