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Birce Akalay o iddialara ateş püskürdü

Birce Akalay o iddialara ateş püskürdü

Birce Akalay, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Sarp Levendoğlu'nun Instagram hesabını takip ettiği ve yaptığı paylaşımı beğendiği yönünde çıkan haberlere isyan etti. Akalay hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak "Avukatıma yetki ve talimat verdim yasal yollara başvurulacak" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 16:01 - Güncelleme: 17-04-2018 16:01

Birce Akalay, eski eşinin Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğendiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Çıkan iddialara çok kızan ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bu haberleri yalanladı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ: Birce Akalay yaptığı paylaşıma : ‘Nasıl bir amaca yönelik olduğunu anlayamadığım fakat artık art niyetli olduğundan emin olduğum, belli aralıklarla yapılan bu çirkin haberlere dair yasal yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğim. İyi niyet sahibi ve bu yalan haberi sayfalarına taşımayan diğer basın mensuplarına da yürekten teşekkür ederim’ notunu düştü.

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Birce Akalay
BİRCE AKALAY KİMDİR?

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