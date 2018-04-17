Birce Akalay o iddialara ateş püskürdü

Birce Akalay, eski eşinin Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğendiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Çıkan iddialara çok kızan ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bu haberleri yalanladı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ: Birce Akalay yaptığı paylaşıma : ‘Nasıl bir amaca yönelik olduğunu anlayamadığım fakat artık art niyetli olduğundan emin olduğum, belli aralıklarla yapılan bu çirkin haberlere dair yasal yollara başvurmaktan vazgeçmeyeceğim. İyi niyet sahibi ve bu yalan haberi sayfalarına taşımayan diğer basın mensuplarına da yürekten teşekkür ederim’ notunu düştü.