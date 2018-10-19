Bircan Bali'nin sevgilisiyle samimi fotoğrafları sızdı Nihat Doğan sessiz kalmadı

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM": Açıklama yaparken duygusal anlar yaşayan sunucu, konu hakkında şunları söyledi: "Mayıs ayında 5 yıllık evliliğim bitirdim, bekarım. Benimle ilgili haber çıkarılan kişiyle ilk yemeği temmuz ayında yedim. İki bekar insanın ilişki yaşamasından haber çıkar mı? Çıkmaz. Haber yapmak için ya Bircan'a evli diyelim ya da diğerine evli diyelim. Ben kınadığım hiçbir şeyi yapmam. Hayatım boyunca bana iftira atanları Allah'a havale ettim ama bu sefer hukuki yollara başvuracağım.