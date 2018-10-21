Bircan Bali'nin müstehcen pozları sızdı! Nihat Doğan bombayı patlattı

Beyaz TV'de haftaiçi hergün yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programında yorumcu olan Bircan Bali'nin başı şu sıralar basına sızan müstehcen pozları ile dertte. Telefonuma hacker'lar girdi özelim servis edildi diyen Bircan Bali'nin telefonuna kim girdi?
Eski model ve sunucu olan Şenol İpek ile 5 yıllık evliliğini bitiren Bircan Bali'nin hayatına geçtiğimiz aylarda Mr. Jane lakaplı Özkan Şen girdi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift kısa süre sonra anlaşamadı ve ayrılılık kararı aldı.
PEKİ YA SONRA NE OLDU: Daha sonra olayların seyri birden bire değişti ve Bircan Bali'nin telefonunda saklı olan müstehcen görüntüler bir anda basına sızdı. Özelim dediği görüntülerin bir anda her yerde paylaşılması ise Bircan Bali'yi delirtti. Olayla ilgili direk isim vermese de sözleri ile Nihat Doğan'ı ima etti.
NİHAT DOĞAN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM: Fotoğrafların sızdığı gün Doğan'ın yaptığı imalı paylaşım ise Bircan Bali'ye mesaj olarak algılandı. Doğan paylaşımında "Ey ekranların Namus TÜCCARLARI!!! Vallahi incittiğiniz yerden incinecek, kırdığınız yerden kırılacaksınız. Vallahi! Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" yazdı.
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