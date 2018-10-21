Bircan Bali'nin müstehcen pozları sızdı! Nihat Doğan bombayı patlattı

PEKİ YA SONRA NE OLDU: Daha sonra olayların seyri birden bire değişti ve Bircan Bali'nin telefonunda saklı olan müstehcen görüntüler bir anda basına sızdı. Özelim dediği görüntülerin bir anda her yerde paylaşılması ise Bircan Bali'yi delirtti. Olayla ilgili direk isim vermese de sözleri ile Nihat Doğan'ı ima etti.