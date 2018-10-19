Bircan Bali'nin Mr. Jade lakaplı Özkan Şen ile görüntüleri sosyal medyaya sızdı

Mayıs ayında eski manken Şenol İpek'ten anlaşmalı olarak boşanan sunucu Bircan Bali, prodüktör ve şarkıcı Özkan Şen'le aşk yaşamaya başladı.
Sunucu Bircan Bali'nin prodüktör Özkan Şen ile samimi görüntüleri ortaya çıktı. Öpüşme fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında açıklama yapan Bali, ilişkilerini tanışma evresinde sonlandırdığını söyledi.
Çıkan fotoğrafların ardından merak edilen Özkan Şen, ünlü şarkıcı İsmail YK'nın beraber düet yaptığı kuzeni çıktı.
Avrupa'da yaşayan iş insanı Mr. Jade,kuzeni İsmail YK ile düet yaptığı "Welcome to Turkey" şarkısıyla adından sıkça söz ettirmeye başlamıştı.
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