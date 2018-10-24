Bircan Bali'den olay Demet Akalın iddiası Okan Kurt'la otelde...

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt'un bir otelden çıkarken görüldükleri iddiası gündeme geldi.

Geçtiğimiz Eylül ayında 6 buçuk yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Demet Akalın-Okan Kurt çiftiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, bir taksiyle giderken taksicinin kendisine Demet-Okan çiftiyle ilgili bomba bir gerçeği anlattığını söyledi. Twitter

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DEMET AKALIN İLE OKAN KURT OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ: Bali, "Taksici bana geçtiğimiz cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" dedi. Ece Erken ise Bali'nin açıklamaları karşısında şaşırmadığını, ünlü çiftin tekrar barışabileceklerini dile getirdi. Twitter

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"OKAN BEY'LE GÖRÜŞMÜYORUM": Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kızı Hira ve arkadaş grubuyla Yeniköy’deki bir restoranın çıkışında görüntülenmişti. Akalın, muhabirlerin 'Okan Bey ile görüşüyor musunuz' sorusuna, ''Arkadaşlar kızım yanımda, Okan Bey’le görüşmüyorum. Ben, eski eşim ve kızımın adının baş harflerinden oluşan DOH plakalı aracımı da en kısa zamanda değiştireceğim.'' yanıtını vermişti. Twitter

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