Bircan Bali sevgilisi kim telefondaki yasaklı fotoğraflar sızdı

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve aşk yaşadığı sevgilisi Mr. Jade lakaplı Özkan Şen kimdir soruları bugün magazin basınının gündeminde. Beyaz TV'de Ece Erken ile birlikte Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan İpek'a hacker şoku! Telefonunda bulunan gizli ve müstehcen fotoğraflar basına sızdı. Sızdıran kişinin ise bir zamanlar masa arkadaşı yakın dostu olan Nihat Doğan'ın olduğunu söyleniyor. Peki Şenol İpek ile olan evliliğini 5 yıl sonra anlaşarak bitiren Bircan Bali'nin yeni sevgilisi Mr. Jade kimdir, ne iş yapıyor?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sert dilli yorumcusu Bircan Bali'nin, sevgilisiyle birlikte samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bircan Bali'nin Mr. Jade lakaplı Özkan Şen ile görüntüleri sosyal medyaya düştü. Sevgilisinin evli olduğu iddia edilen Bali fotoğrafların yayılmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü...

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Bircan Bali, "İki bekar arasındaki yaptığınız tüm yorumların hesabını vereceksiniz" dedi.

NİHAT DOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: Nihat Doğan, beraber program yaptıkları Bircan Bali ile yakın arkadaştı. Ancak Doğan'ın taciz ile suçlandığı ve aklandığı bir önceki olayda Bircan Bali destek vermemişti.

Fotoğrafların sızdığı gün Doğan'ın yaptığı imalı paylaşım ise Bircan Bali'ye mesaj olarak algılandı. Doğan paylaşımında "Ey ekranların Namus TÜCCARLARI!!! Vallahi incittiğiniz yerden incinecek, kırdığınız yerden kırılacaksınız. Vallahi! Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" yazdı.

ŞENOL İPEK İLE BOŞANDIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU: 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından Bircan İpek ile eski manken Şenol İpek, sosyal medya üzerinden boşandıklarını duyurdu.

Birlikte kamera karşısına geçen ikili, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

BİRCAN BALİ KİMDİR: Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlendi evlilikleri 2018 yılında sonlandı.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.