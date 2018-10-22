Bircan Bali sevgilisi kim ne iş yapıyor gerçek adı ne?

Bircan Bali'nin sevgilisi kim, ne iş yapıyor, kaç yaşında soruları magazin basınının gündeminde. Telefonuna giren hacker yüzünden zor günler yaşayan Bircan Bali'nin sevgilisi Mr. Jane ile çekindiği müstehcen pozlar ve videolar ortalığa saçıldı. Peki Mr. Jane kim, gerçek adı ne, ne iş yapıyor? Mr. Jane'in gerçek adı Özkan Şen. Şarkıcı İsmail YK'nın ise öz yiğeni. Özkan Şen turizm ile uğraşıyor.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sert dilli yorumcusu Bircan Bali'nin, sevgilisiyle birlikte samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bircan Bali'nin Mr. Jade lakaplı Özkan Şen ile görüntüleri sosyal medyaya düştü. Sevgilisinin evli olduğu iddia edilen Bali fotoğrafların yayılmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü...

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Bircan Bali, "İki bekar arasındaki yaptığınız tüm yorumların hesabını vereceksiniz" dedi.

NİHAT DOĞAN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM: Fotoğrafların sızdığı gün Doğan'ın yaptığı imalı paylaşım ise Bircan Bali'ye mesaj olarak algılandı. Doğan paylaşımında "Ey ekranların Namus TÜCCARLARI!!! Vallahi incittiğiniz yerden incinecek, kırdığınız yerden kırılacaksınız. Vallahi! Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" yazması kafaları iyice karıştırdı.

Peki Bircan Bali ve Mr. Jane'in müstehcen pozlarını yayınlayan kişi gerçekten Nihat Doğan mıydı? Aynı masada çalışan ve birbirlerine olan güvenlerini sık sık dile getiren iki eski dost, Nihat Doğan'ın adının cinsel istismara karışmasının ardından yolları ayırmıştı.

NİHAT DOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA BEL ALTI VURMAM: Sunucu Bircan Bali'nin eski sevgilisiyle öpüşme fotoğraflarını sızdıran kişinin Nihat Doğan olduğu iması üzerinde Doğan'dan açıklama yeni bir açıklama daha geldi.

Nihat Doğan, "Az önce gördüm çok sinirlendim. Bircan Bali'nin görüntülerini yayan kişi olarak benim adımı ima eden sitelere karşı hukuki işlem başlatmış bulunmaktayım. Görüntüleri ben de Instagram'da gördüm. Ayrıca ben kimsenin günahını açmam bel altı da vurmam" dedi.

ŞENOL İPEK İLE BOŞANDIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU: 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından Bircan İpek ile eski manken Şenol İpek, sosyal medya üzerinden boşandıklarını duyurdu.

Birlikte kamera karşısına geçen ikili, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

BİRCAN BALİ KİMDİR: Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlendi evlilikleri 2018 yılında sonlandı.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Şenol İpek nişanlısı kim ilk eşi ve Şenol İpek evlilikleri