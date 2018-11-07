Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu! 'Benim babama eyvallahım olmamış'

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının bugün yani 07.11.2018 tarihli bölümünde Ferhat Göçer ile kızı arasında yaşananlar konuşulurken Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu. Babasıyla 6 yıl görüşmediğini söyleyen Bali, şunları anlattı;
"BABAM ANNEME AFFEDEMEYECEĞİMİZ BİR HATA YAPTI": Ben babama aşık büyüdüm ama 6 yıl babamı görmedim. Annemle babam ayrıldılar. Babam anneme affedemeyeceğimiz bir hata yaptı. 6 yıl boyunca babamın yüzünü bile görmek istemedim. Çünkü annem gözümün önünde eridi.
"6 YIL SONRA DOĞUM GÜNÜMDE GELDİ": Sesini duyduğumda bile dizlerim titriyordu. Çok özlüyordum ama 'Ellerimi keserim yine aramam' dedim. Bir daha asla onu aramayacağımı söyledim. 6 yıl sonra doğum günümde kapı çaldı. Geldi babam. Anneme baktım. Çok sarılmak istedim çünkü çok özlemiştim. Meğerse onlar barışmışlar.
"BENİM BABAMA EYVALLAHIM OLMAMIŞ": Yaşadığım her şeyde annesinin hamuru olduğunu vurgulayan Bali, sözlerini şöyle noktaladı;
"O dik duruşlarım, o boyun eğmeyişim, o eyvallahsızlığım... Benim babama eyvallahım olmamış size mi olacak? Ben annemin kızıyım. O yüzden Ferhat Göçer'in kızını da yürekten anlıyorum.
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