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Bircan Bali çılgına döndü! Samimi fotoğraflarını çıkaran kişilere....

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sert dilli yorumcusu Bircan Bali'nin, sevgilisiyle birlikte samimi görüntüleri ortaya çıktı. Konu hakkında canlı yayında açıklama yapan Bali, görüntüleri sızdıran kişilere öfke kustu.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM": Açıklama yaparken duygusal anlar yaşayan sunucu, konu hakkında şunları söyledi: "Mayıs ayında 5 yıllık evliliğim bitirdim, bekarım. Benimle ilgili haber çıkarılan kişiyle ilk yemeği temmuz ayında yedim. İki bekar insanın ilişki yaşamasından haber çıkar mı? Çıkmaz. Haber yapmak için ya Bircan'a evli diyelim ya da diğerine evli diyelim. Ben kınadığım hiçbir şeyi yapmam. Hayatım boyunca bana iftira atanları Allah'a havale ettim ama bu sefer hukuki yollara başvuracağım.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK": Yollarımızı ayırdık, başaramadık. Şenol'dan sonra bu ilişkimde dostça bitti. Eski eşim Şenol İpek benimle konuşarak 'Sonuna kadar senin arkandayım, benimle evliyken böyle bir şey yapmadığını biliyorum' dedi. Allah razı olsun. Ben de ona nişanlısıyla mutluluklar dilerim."

İKİ BEKAR İNSANIN ÖPÜCÜĞÜNÜ SİNDİREMEDİNİZ": Fotoğraflarını çıkartan kişilere öfke kusan Bali'nin, "Pedofiliyi sindirdiniz, cinsel istismarı sindirdiniz, tecavüzü, tacizi, evli kadınların başka adamların elini tutmasını, vatan hainini sindirdiniz. İki bekar insanın öpücüğünü sindiremediniz. Allah'tan korkmayan herkesi Allah'a havale ediyorum. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Pazartesi belge ve şahitleriyle açıklanacak." demesi akıllara Nihat Doğan'ı getirdi.

"EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIM": Çocuk sahibi olmak isteyen genç sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Ben yanlış bir şey yapmadım. Allah'ın izniyle evlilik yapıp çocuk sahibi olacağım. Bunun kim yaptıysa hepsinin IP adresiyle beraber. Benim özel mesajlarım sayfasında bulunduran herkese tazminat davası açacağım." demesi akıllara Nihat Doğan'ı getirdi.

  • Magazin 19 Ekim 2018 10:50
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Kamil 19 Ekim 2018 11:38 Yıllarca birilerin dedikodusu yapıyorsunuz.Şimdi sizin dedikodunuz oldu mu batmaya başladı.Feryat ediyorsunuz.

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