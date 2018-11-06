Bircan Bali Beyaz TV'de bombayı patlattı! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp eden Ahmet Kural'ın yasaklı madde kullandığı ve Murat Cemcir'ın ünlü oyuncuyu terapi için bir psikoloğa götürdüğü ileri sürüldü.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması Türkiye'nin gündemine bomba otururken, bugün Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü oyuncuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Özel bir istihbarat geldiğini ve kaynağından çok emin olduğunu dile getiren Bircan Bali, şunları söyledi; Twitter

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AHMET KURAL YASAKLI MADDE TEDAVİSİ GÖRÜYOR: "Ahmet Kural yasaklı madde kullanımı için bir terapi görüyor ve terapiye onu Murat Cemcir götürüyor. Bu benim iddiam. Böyle bir istihbarat aldım ve sizinle paylaşıyorum... Twitter

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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Kural, gerçekten herhangi bir maddenin tesiriyle mi bunu yaptı bilmiyorum. Bir yerden haklılık payı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ama Murat Cemcir'in de bildiği o psikoloğa gittiğini biliyorum." İşte Bircan Bali'nin canlı yayındaki o açıklaması...

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