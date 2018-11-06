Bircan Bali Beyaz TV'de bombayı patlattı! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp eden Ahmet Kural'ın yasaklı madde kullandığı ve Murat Cemcir'ın ünlü oyuncuyu terapi için bir psikoloğa götürdüğü ileri sürüldü.

Bircan Bali Beyaz TV'de bombayı patlattı! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ünlü şarkıcı Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması Türkiye'nin gündemine bomba otururken, bugün Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında ünlü oyuncuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Özel bir istihbarat geldiğini ve kaynağından çok emin olduğunu dile getiren Bircan Bali, şunları söyledi;

110
Bircan Bali Beyaz TV'de bombayı patlattı! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

AHMET KURAL YASAKLI MADDE TEDAVİSİ GÖRÜYOR: "Ahmet Kural yasaklı madde kullanımı için bir terapi görüyor ve terapiye onu Murat Cemcir götürüyor. Bu benim iddiam. Böyle bir istihbarat aldım ve sizinle paylaşıyorum...

210
Bircan Bali Beyaz TV'de bombayı patlattı! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Kural, gerçekten herhangi bir maddenin tesiriyle mi bunu yaptı bilmiyorum. Bir yerden haklılık payı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ama Murat Cemcir'in de bildiği o psikoloğa gittiğini biliyorum." İşte Bircan Bali'nin canlı yayındaki o açıklaması...

310
Bircan Bali Beyaz TV'de bombayı patlattı! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

MURAT CEMCİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU: Ahmet Kural, yaşananlarla ilgili savcılığa bir ifade verirken, ünlü oyuncunun arkadaşı Murat Cemcir'den gelecek açıklama da merak ediliyordu. Cemcir, önceki gün sosyal medya hesabından, Ahmet Kural'ın basın açıklamasını paylaşarak sessizliğini bozdu. Cemcir'in paylaşmına herhangi bir yorum eklememesi de dikkatlerden kaçmadı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro