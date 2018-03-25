Birbirlerine hakaret bile ettiler Seren Serengil Yaşar İpek evleniyor

En son sevgililik sözleşmesi ile gündeme gelen Seren Serengil Yaşar İpek çiftinden herkesi şoke eden haber geldi. Yaşar İpek ve Seren Serengil evleniyorlar.

Birbirlerine hakaret bile ettiler Seren Serengil Yaşar İpek evleniyor

Seren Serengil'in Gülben Ergen yüzünden cezaevine girmesiyle aşkları ortaya çıkan Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti önce aşklarını inkar edip arkadaşız demiş hemen ardından aşklarını ilan etmişlerdi. Daha sonra ise büyük bir kavga ile ayrılmışlardı.

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Birbirlerine hakaret bile ettiler Seren Serengil Yaşar İpek evleniyor

Ayrılığın ardından birbirlerine hakarete varan sözler sarfeden Yaşar İpek ve Seren Serengil çiftinden herkesi şaşırtan bir haber geldi.

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Birbirlerine hakaret bile ettiler Seren Serengil Yaşar İpek evleniyor

Yaşar İpek ile ilişkisine devam eden ve sözleşme imzalayan Seren Serengil, evlilik hazırlığı yapmaya başladı. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulundu.

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Birbirlerine hakaret bile ettiler Seren Serengil Yaşar İpek evleniyor

Instagram hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, nişan tarihiyle ilgili bilgi verdi. 12 Mayıs tarihinde nişanlanacağını duyuran Seren Serengil'in yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

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