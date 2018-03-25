Birbirlerine hakaret bile ettiler Seren Serengil Yaşar İpek evleniyor

Seren Serengil'in Gülben Ergen yüzünden cezaevine girmesiyle aşkları ortaya çıkan Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti önce aşklarını inkar edip arkadaşız demiş hemen ardından aşklarını ilan etmişlerdi. Daha sonra ise büyük bir kavga ile ayrılmışlardı.