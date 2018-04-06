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Birbiriyle aldattığı 4 sevgilisinden fena halde dayak yedi

Birbiriyle aldattığı 4 sevgilisinden fena halde dayak yedi

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda 4 ayrı sevgili yapıp ilişki yaşarken fena basıldı... Adatıldıklarını anlayınca internet üzerinden iletişime geçip adamın evinin önünde toplandılar... Evden çıkan adamı evire çevire dövdüler...

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 10:41 - Güncelleme: 06-04-2018 11:23

Başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünde oynadıkları Yeşilçam klasiklerinden "Ah Nerede" filmi Fransa'nın Lyon kentinde gerçek oldu. Adı açıklanmayan bir adam, aynı anda 4 ayrı sevgili yapıp ilişki yaşarken fena basıldı... Adatıldıklarını anlayınca internet üzerinden iletişime geçip adamın evinin önünde toplandılar... Evden çıkan adamı evire çevire dövdüler...

İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİP BULUŞTULAR... Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı. Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı.

MAKASLA TEHDİT EDİP, TOKATLA DÖVDÜLER... Polis raporuna göre kadınlar adamı makasla tehdit etti, adama tokat attı, hakaret etti ve adamın başına vazo fırlattılar. 27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulans intikal etti. Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü.

G4 KADIN ÜZERİNDEN BAŞKA KADINLARLA TANIŞIP... Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak. Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu.

KADINLARIN GERÇEK İNTİKAMI... Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.

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