Bir zamanların yıldızıydı sonu akıl hastanesinde bitti

Bir zamanların yıldızıydı sonu akıl hastanesinde bitti

60'lı yıllar Türkiye sinemasında damga vuran Belgin Doruk 'Küçük Hanımefendi' ve 'Küçük Hanım' filmleriyle gönüllerde taht kurar. Ama mutluluk sadece beyazperdededir. 59 yaşında öldüğünde geride bir yıldızın dramı kalır.

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Bir zamanların yıldızıydı sonu akıl hastanesinde bitti

Ankara’da ziraat mühendisi Hasan Doruk ile evli Refet Hanım doğacak kızının gamzeli olmasını ister. Bu yüzden bol bol ayva yer. 28 Haziran 1936’da gamzeli Belgin doğar. Aile Hasan Bey’in tayiniyle İstanbul’a taşınır. Refet Hanım sinema tutkunudur.

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Bir zamanların yıldızıydı sonu akıl hastanesinde bitti

Kızını ilk kez 5 yaşındayken sinemaya götürür. Ceylan gözlü, hokka burunlu, benli Belgin büyürken güzelliğiyle dikkati çeker. 1952’de ‘Yıldız’ dergisi oyuncu yarışması düzenler. Artist resimleri biriktiren Belgin dergiye gizlice fotoğrafını yollar.

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Bir zamanların yıldızıydı sonu akıl hastanesinde bitti

Finale kalınca babası çok kızar. Annesinin desteğiyle yarışmaya katılır. Jüride yapımcı, yönetmen Faruk Kenç de vardır. Kızlar arasında birinci olur. Belgin dergiye kapak olunca gittiği okulun yönetimi resti çeker: Ya okul ya sinema. Sinemayı tercih eder Belgin. Henüz 16 yaşındadır. İlk filmini Faruk Genç yönetir. İlk kazancı 1500 liradır. 17 yaşında peş peşe filmler çevirirken Türkiye Güzellik Yarışması’nda ikinci olur. Avrupa Güzellik Yarışması’nda üçüncü seçilir.

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