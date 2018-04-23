Bir zamanların çocuk yıldızı anne olmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile dünayevine giren Burçin Abdullah, doğum için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile dünayevine giren Burçin Abdullah, doğum için gün sayıyor. Karnı belirginleşen Abdullahoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Spor aşkı" notunu düştü

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1998 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan ‘Üvey Baba’ isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen 31 yaşındaki oyuncu Burçin Abdullah oğlunu şu sıralar bebek telaşı sardı. Yaklaşık olarak sekiz aylık hamile olan güzel oyuncu spor yaparken bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Twitter

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Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile evlenmişti. Çift Milano'da gerçekleşen nikahın ardından mutluluk pozu vermişti. Twitter

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