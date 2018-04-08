Bir zamanlar mankenler kraliçesiydi son hali ise şok!

Bir dönem mankenler kraliçesi olarak anılan ardından Yeşilçam filmleriyle adını duyuran Bahar Erdeniz'in son hali şoke etti. İşte Bahar Erdeniz'in son hali...

Bir zamanlar mankenler kraliçesiydi son hali ise şok!

Bir zamanların mankeler kraliçesiydi şimdilerde ortalarda yok. Bahar Erdeniz'den bahsediyoruz. Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kiminle evli, hangi filmlerde oynadı ve hangi oyuncunun annesi? Son hali nasıl?

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Bir zamanlar mankenler kraliçesiydi son hali ise şok!

Türk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı. Daha sonra LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı.





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Bir zamanlar mankenler kraliçesiydi son hali ise şok!

21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. “Afacan Küçük Serseri” filmi ile sinemaya geçti.



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Bir zamanlar mankenler kraliçesiydi son hali ise şok!

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.



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