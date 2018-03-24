Bir zamanlar keldi! Şimdi bambaşka biri oldu

Rusya'da yaşayan Anastasia Sidorov 18 yaşında geçirdiği hastalık sonucu kel kaldı. Tedaviler sonucu gür saçlara kavuşan kız şampuan reklamlarının yıldızı oldu. 18 yaşındayken androgenetik alopesi teşhisi konulan ve kel kalıp kendine olan bütün güvenini kaybeden Rus kız Anastasia, tedaviden sonra saçlarına eskisinden çok daha güçlü bir şekilde kavuştu.

1.60 cm uzunluğuna ulaşan saçları sayesinde Rusya'da yayınlanan Pantane şampuan reklamlarında oynayan 23 yaşındaki Anastasia, saçının fotoğrafını Instagram hesabından ''Saçlarımı ilk defa ölçtürdüm ve 1.60 cm uzunluğuna gelmişler" cümlesi ile paylaştı. Ergenlik döneminde strese bağlı olduğu tahmin edilen saç dökülmesinden dolayı tamamen kel kalan Anastasia, en sonunda bir saç uzmanına gitti ve uzun süreli bir tedaviden sonra saçlarında tekrardan daha güçlü bir şekilde kavuştu.