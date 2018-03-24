Bir zamanlar keldi! Şimdi bambaşka biri oldu

18 yaşında geçirdiği hastalık sebebiyle kel kalan Rus kız, tedaviler sonucu gür saçlara kavuşunca şampuan reklamlarının bir numaralı yıldızı oldu.

Bir zamanlar keldi! Şimdi bambaşka biri oldu

Rusya'da yaşayan Anastasia Sidorov 18 yaşında geçirdiği hastalık sonucu kel kaldı. Tedaviler sonucu gür saçlara kavuşan kız şampuan reklamlarının yıldızı oldu. 18 yaşındayken androgenetik alopesi teşhisi konulan ve kel kalıp kendine olan bütün güvenini kaybeden Rus kız Anastasia, tedaviden sonra saçlarına eskisinden çok daha güçlü bir şekilde kavuştu.

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Bir zamanlar keldi! Şimdi bambaşka biri oldu

1.60 cm uzunluğuna ulaşan saçları sayesinde Rusya'da yayınlanan Pantane şampuan reklamlarında oynayan 23 yaşındaki Anastasia, saçının fotoğrafını Instagram hesabından ''Saçlarımı ilk defa ölçtürdüm ve 1.60 cm uzunluğuna gelmişler" cümlesi ile paylaştı. Ergenlik döneminde strese bağlı olduğu tahmin edilen saç dökülmesinden dolayı tamamen kel kalan Anastasia, en sonunda bir saç uzmanına gitti ve uzun süreli bir tedaviden sonra saçlarında tekrardan daha güçlü bir şekilde kavuştu.

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Bir zamanlar keldi! Şimdi bambaşka biri oldu

GÜÇLÜ SAÇLARA NASIL SAHİP OLUNUR?: Her gün düzenli bir şekilde Omega 3 ve D vitamini aldığını söyleyen genç kadın, saçlarını yıkadıktan sonra yüzde atmışa kadar açık havada kuruttuktan sonra saç kurutma makinası ile kuruttuğunu söyledi.

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Bir zamanlar keldi! Şimdi bambaşka biri oldu

Güçlü saçlara sahip olmanın sırlarını 238.000 takipçisi ile paylaşmaya devam eden Anastasia ayrıca sosyal medya üzerinden kişi başı 54 pound karşılığında güçlü saçlara sahip olma danışmanlığı veriyor.

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