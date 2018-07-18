Bir zamanlar göçmendi! Şimdilerde kazancı dudak uçuklatıyor

Yıllar önce Kolombiya'dan kalkıp ünlü bir oyuncu olmak hayalleriyle ABD'nin yolunu tutan Sofia Vergara, bugün herkesin gıptayla baktığı bir yıldız olmayı başardı ve kazancı dudak uçuklatan cinsten.

Bir zamanlar göçmendi! Şimdilerde kazancı dudak uçuklatıyor

Yıllar önce Kolombiya'dan kalkıp ünlü bir oyuncu olmak hayalleriyle ABD'nin yolunu tutan Sofia Vergara, bugün herkesin gıptayla baktığı bir yıldız. Rol aldığı Modern Family dizisi sayesinde hem şöhretin hem de servetin zirvesine çıkan Vergara, gençlik yıllarında hayal ettiği hayata çoktan uzandı bile. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Joe Manganiello ile Beverly Hills'te milyon dolarlık bir evde yaşayan Vergara, geçen yıl en çok kazanan dizi yıldızı unvanını bir kez daha ele geçirdi.

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Bir zamanlar göçmendi! Şimdilerde kazancı dudak uçuklatıyor

DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇ: 46 yaşındaki Sofia Vergara, 2017 yılında açıklanan verilere göre bir yılda 41.5 milyon dolar kazandı. Üstelik son 5 yıldır bu unvanı da kimseye kaptırmıyor.2014 yılında ABD vatandaşlığına geçen Vergara, 2015 yılından bu yana da Manganiello ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Genç yaşta yaptığı evliliğinden 25 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Sofia Vergara, hayatının hemen hemen her anını da sosyal medyadan paylaşıyor.

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Bir zamanlar göçmendi! Şimdilerde kazancı dudak uçuklatıyor

Onun en çok ilgi gören paylaşımları ise uzun süre tadilattan geçtikten sonra içinde kocasıyla birlikte yaşamaya başladığı gösterişli malikanesi.

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Bir zamanlar göçmendi! Şimdilerde kazancı dudak uçuklatıyor

İşte Vergara'nın Instagram paylaşımlarından bazıları...

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