Bir zamanlar göçmendi! Şimdilerde kazancı dudak uçuklatıyor

Yıllar önce Kolombiya'dan kalkıp ünlü bir oyuncu olmak hayalleriyle ABD'nin yolunu tutan Sofia Vergara, bugün herkesin gıptayla baktığı bir yıldız. Rol aldığı Modern Family dizisi sayesinde hem şöhretin hem de servetin zirvesine çıkan Vergara, gençlik yıllarında hayal ettiği hayata çoktan uzandı bile. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Joe Manganiello ile Beverly Hills'te milyon dolarlık bir evde yaşayan Vergara, geçen yıl en çok kazanan dizi yıldızı unvanını bir kez daha ele geçirdi.