Bir zamanlar efsaneydiler Hepsi Grubu üyeleri bakın şimdi napıyor...

Biz onları ilk olarak 2005 yılında 'Yalan' şarkısıyla tanımıştık. Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük hepsi gencecik, kıpır kıpır genç şarkıcılardı. Hepsi Grubu kısa zamanda gençliği peşinden sürüklemişdi. Peki Hepsi grubunun kızları şimdi ne yapıyorlar? İşte cevabı...

Bir zamanlar efsaneydiler Hepsi Grubu üyeleri bakın şimdi napıyor...

GÜLÇİN ERGÜL: Hem şarkı söyleyip hem de dans eden Hepsi grubu cephesinde ilk deprem 2009 yılında yaşandı. Gülçin Ergül, kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı ve gruptan ayrıldı. Epey konuşuldu bu ayrılık. Genç şarkıcı ise çok konuşulan bu ayrılığın nedenini verdiği bir röportajda "Gruptan ayrılmamın özen hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu" diyerek anlattı.

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Bir zamanlar efsaneydiler Hepsi Grubu üyeleri bakın şimdi napıyor...

Gülçin Ergül, solo kariyerine adım atarken grubun diğer üyeleri de yollarına devam etmişti. Ama grup aradan geçen yıllar içinde dağıldı.

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Bir zamanlar efsaneydiler Hepsi Grubu üyeleri bakın şimdi napıyor...

Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, müzik kariyerini sürdürüyor. Şimdi gelelim diğer Hepsi kızlarına...

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Bir zamanlar efsaneydiler Hepsi Grubu üyeleri bakın şimdi napıyor...

CEMRE KEMER: Cemre Kemer, Gülçin Ergül'ün ayrılığından sonra geride kalan iki arkadaşıyla birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Ama sonra o da müzik dünyasına veda edip pilates eğitmenliği yapmaya başladı.

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