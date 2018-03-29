Bir zamanlar efsaneydiler Hepsi Grubu üyeleri bakın şimdi napıyor...

GÜLÇİN ERGÜL: Hem şarkı söyleyip hem de dans eden Hepsi grubu cephesinde ilk deprem 2009 yılında yaşandı. Gülçin Ergül, kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı ve gruptan ayrıldı. Epey konuşuldu bu ayrılık. Genç şarkıcı ise çok konuşulan bu ayrılığın nedenini verdiği bir röportajda "Gruptan ayrılmamın özen hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu" diyerek anlattı.



