Bir Zamanlar Çukurova'daki sevişme sahneleri oluş olmuştu! Çok zorlandım...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altunbilek dizide olay olan ve kendisini en çok zorlayan sahneyi “Sanırım Demir’le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar” ifadeleriyle anlattı. Altınbilek'in, bu sahne yüzünden sevgilisi İdo Tatlıses'ten ayrıldığı iddia edilmişti. Hürriyet’e konuşan Altınbilek’in açıklamalarından bir kısım şöyle:
*‘Bir Zamanlar Çukurova’ aslında bir yalanın kaç hayata mal olacağını gösteriyor... Bir yalan her şeyi değiştirir mi?
- Ben bazı durumlarda o kadar da doğru söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum.
* Nasıl yani?
- Yalancı değilim ama faydası olmayacak durumlarda veya karşımdakini üzecek şeylerde doğruyu söylemek yerine bazen susmak daha iyidir diye düşünüyorum. Bu sebeple bazı durumlarda her şeyin doğrusunu da bilmek istemeyebilirim.
*Dizi 1970’lerde geçiyor. O döneme dair nasıl bir hazırlık yaptınız?
- Babamla ve anneannemle o dönemlere ait çok konuştuk. Özellikle o dönemlerin aşkları üzerine. O yıllarda aşklar çok gerçekmiş. Günümüzde çevremde bile hiç öyle aşklarla karşılaşmadım.
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