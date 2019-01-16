Bir Zamanlar Çukurova'da set çalışanları iş mi bıraktı?

ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden çok konuşulacak bir haber geldi. Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, dizinin setinde isyan çıktığına ilişkin kendisine gelen bir mesajı canlı yayında okudu.

Bircan Bali, çekimleri Adana’da gerçekleşen; yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin setinde çalışanların para alamadıkları için işi bıraktıklarını duyurdu. Herkes yapım şirketinden konuyla ilgili bir açıklama beklerken ATV'nin Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ise iyice kafaları karıştırdı.

Kanalın sabah 05:00 sıralarında Twitter hesabından 'Bir Zamanlar Çukurova' fragmanını yayınladığı ve paylaşıma "Bir Zamanlar Çukurova 24 Ocak Perşembe 20:00’da kaldığı yerden devam edecektir" notunu düştüğü görüldü.