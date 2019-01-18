Bir Zamanlar Çukurova'da isyan söylentileri doğru mu yapım şirketi açıkladı

Beyaz TV'de Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında önceki gün ortaya atılan 'Bir Zamanlar Çukurova'da set çalışanları isyan etti' iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Herkes 'Bir Zamanlar Çukurova yayından kalkacak mı?' sorusunun yanıtını merak ederken yapım şirketinden beklenen açıklama geldi.
Söylemezsem Olmaz suncusu Bircan Bali, programın 16 Ocak Çarşamba tarihli bölümünde, dizinin setinde isyan çıktığına ilişkin kendisine gelen bir mesajı okudu ve yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin çalışanlarının para alamadıkları için işi bıraktıklarını duyurdu.
"Önce bir televizyon kanalında ardından çeşitli dijital mecralarda “Bir Zamanlar Çukurova” dizimizin Adana’daki setinde isyan çıktığına dair yayınlanan haberler tamamen gerçek dışıdır. Setimizde çalışan, setimize hizmet satın aldığımız Adana esnafından veya bölgedeki herhangi bir kişiye, kuruma “ödeme yapılmaması” gibi bir durum ASLA söz konusu değildir...
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