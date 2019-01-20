Bir Zamanlar Çukurova'da başroller aşk yaşamaya başladı! Yaş farkı şok etti

ATV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük ilgi gören dizi Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde de yayınlandığı gün zirveyi kimseye bırakmıyor. Son günlerde haberlerin ard arda geldiği diziden şimdi de çok konuşulacak yeni aşk haberleri geldi.
SET KRİZİ ÇIKMIŞTI: Dizi seti çalışanlarının işi bıraktığı ve dizinin uzun süre yayınlanmayacağı iddialarına karşı yapımcılar söylentileri yalanlamış ve dizinin yeni yayın günün açıklamıştı. Sette her şeyin yolunda olduğunu söyleyen yapımcılar ise yeni bölüm fragmanını yayınlayarak iddialarını önünü kesmişti.
YAŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI: Dizi setinde başlayan aşk, dizinin hayranlarını ikiye böldü. Bazı izleyiciler ikiliyi çok yakıştırırken bazı izleyiciler ise bu aşkın kısa süreceğini iddia etti. İkili arasındaki yaş farkının sorun çıkaracağını düşünenler de çoğunlukta. Genç oyuncu Hilal Altınbilek 27 yaşında. Kerem Alışık ise 58 yaşında. İkili arasında 31 yaş fark var.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER