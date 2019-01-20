Bir Zamanlar Çukurova'da başroller aşk yaşamaya başladı! Yaş farkı şok etti

ATV ekranlarında perşembe günü yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde aşk bombası patladı! İddialara göre dizinin 2 başarılı başrol oyuncusu dolu dizgin aşk yaşamaya başladı.

ATV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük ilgi gören dizi Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde de yayınlandığı gün zirveyi kimseye bırakmıyor. Son günlerde haberlerin ard arda geldiği diziden şimdi de çok konuşulacak yeni aşk haberleri geldi. Twitter

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SET KRİZİ ÇIKMIŞTI: Dizi seti çalışanlarının işi bıraktığı ve dizinin uzun süre yayınlanmayacağı iddialarına karşı yapımcılar söylentileri yalanlamış ve dizinin yeni yayın günün açıklamıştı. Sette her şeyin yolunda olduğunu söyleyen yapımcılar ise yeni bölüm fragmanını yayınlayarak iddialarını önünü kesmişti. Twitter

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AŞK BOMBASI PATLADI: Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinden gelen son haberler ise dizinin hayranlarını şaşırttı. Magazin basınına servis edilen habere göre dizinin başrol oyuncular Hilal Altınbilek ile başarılı oyuncu Kerem Alışık aşk yaşamaya başladı. Twitter

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