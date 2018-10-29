Bir Zamanlar Çukurova ve Sen Anlat Karadeniz dizisi birbirine girdi!

ATV'nin iki önemli dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile Sen Anlat Karadeniz'in fanları sosyal medyada birbirine girdi. Reytinglerde birbirleriyle yarışan iki dizinin hayranları birbirleri hakkında bakın neler söyledi.

Yayınlandığı ilk günden bu yana aldığı başarılı reytinglerle adından söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi önceki hafta ekranlara gelen 7. bölümüyle de bu başarısını devam ettirdi. Dizinin hayranları 7 bölüm boyunca alınan başarılı sonuçlar neticesinde yine ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e meydan okumaya başladı. Twitter

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Bir Zamanlar Çukurova ekranlara gelmeden sadece tanıtımlarının yapıldığı dönemde Sen Anlat Karadeniz karşısında ciddi bir rakip olacağı hatta onu geçeceği iddia ediliyordu. Twitter

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ekranlara gelen son bölümünde totalde 14,15 ve Ab’de 11.97 reyting alması, izleyicide büyük bir sevinçle karşılandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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