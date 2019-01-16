Bir Zamanlar Çukurova setinde isyan çıktı! Dizi apar topar kaldırılabilir

ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden çok konuşulacak bir haber geldi. Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, dizinin setinde isyan çıktığına ilişkin kendisine gelen bir mesajı canlı yayında okudu.
Bircan Bali, çekimleri Adana’da gerçekleşen; yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin setinde çalışanların para alamadıkları için işi bıraktıklarını duyurdu. Herkes yapım şirketinden konuyla ilgili bir açıklama beklerken ATV'nin Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ise iyice kafaları karıştırdı.
Yani kanalın açıklamasına göre yeni yıl nedeniyle tatile giren dizi, 3 haftalık bir aradan sonra yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 24 Ocak Perşembe tarihinde izleyici ile buluşacak olan bölümünde ise şunlar yaşanacak;
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