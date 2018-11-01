Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fekeli'nin yüzüğünde ne yazıyor?

Her Perşembe Atv ekranlarında seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisine, geçtiğimiz bölümlerde Fekeli rolüyle Kerem Alışık dahil olmuştu. Dizideki rolü beğenilen Fekeli'nin parmağındaki yüzük ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

8. bölümüyle ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi merakla bekleniyor. Bu sezon ekranlarda fırtına gibi esen Atv'nin yeni dizisi, yayınlandığı günden itibaren reytinglerde zirveden düşmüyor. Diziye geçtiğimiz bölümlerde Fekeli rolüyle katılan Kerem Alışık ise reytingleri yüksek olan dizinin sevilen bir karakteri olmayı başardı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

ALLAH BANA YETER Yaman ailesinin ezeli rakibi Fekeli’yi canlandıran Kerem Alışık, diziye girdiği 6. Bölümle birlikte çok konuşuldu ve çok beğenildi. Diziye büyük hareket katan Fekeli’nin yüzüğü ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Üstünde Arapça yazılar yazan altın yüzükte, ‘Allah bana yeter’ anlamına gelen ‘Hasbi Allah’ yazıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

“Kalbini temiz tutmak istiyorsan dürüstlükten medet umacaksın” diyen Fekeli, 20 yıllık cezaevi serüveninin ardından özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz soluğu Adana’da almıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11