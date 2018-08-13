Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Nostalji magazin turumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bir zamanlar neler gördük, yaşadık inanamazsınız... Bir zamanlar magazin gündemimizdeki bu konuları hatırlayınca çok şaşıracaksınız. Akrostişli şarkılarla eski sevgililere göndermelere tutun "Sweetheart" ilişkilere kadar...

Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Sibel Can'ın sahne aldığı Polis Balosunda elbisesini yukarı doğru çekiştirmesi... Dönemin büyük gümbürtü kopartan olaylarından biriydi ama niye öyleydi bilmiyoruz. Bir de Sibel Can'ın asimetrik kestirdiği kakülü de bir o kadar olay olmuştu hatırlarsanız.

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Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Tarkan'ın manken Jülyet Dilge ile kameralar karşısında doludizgin aşk yaşaması ve bu ilişkinin Ferda Anıl Yarkın yüzünden bitmesi... Tarkan'a bayılan tüm genç kızlar bu ilişkiye sinir oluyordu ama kim olursa olsun sinir olacaklardı zaten. Bu ilişkinin Jülyet ve Ferda Anıl Yarkın yakınlaşması sebebiyle bittiği iddia edilmişti.

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Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Ferda Anıl Yarkın'ın eski sevgilisi Aşkın Nur Yengi'ye ayar vermek için "Aşkın Yetmez" diye albüm yapması... Türk pop müzik tarihinde eski sevgiliye atılmış ilk diss diyebiliriz bu durum için.

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Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Ebru Gündeş ile ayrılan Hakan Altun'un, eski sevgilisi için akrostişli şarkı yazması... Görüyorsunuz, kimisi ayar veriyor, kimisi de eski aşkına şarkılar yazıyor. Yalnız o baş harfler tam olmamış mı yoksa bize mi öyle geliyor?

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