Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Nostalji magazin turumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bir zamanlar neler gördük, yaşadık inanamazsınız... Bir zamanlar magazin gündemimizdeki bu konuları hatırlayınca çok şaşıracaksınız. Akrostişli şarkılarla eski sevgililere göndermelere tutun "Sweetheart" ilişkilere kadar...

Sibel Can'ın sahne aldığı Polis Balosunda elbisesini yukarı doğru çekiştirmesi... Dönemin büyük gümbürtü kopartan olaylarından biriydi ama niye öyleydi bilmiyoruz. Bir de Sibel Can'ın asimetrik kestirdiği kakülü de bir o kadar olay olmuştu hatırlarsanız.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

Tarkan'ın manken Jülyet Dilge ile kameralar karşısında doludizgin aşk yaşaması ve bu ilişkinin Ferda Anıl Yarkın yüzünden bitmesi... Tarkan'a bayılan tüm genç kızlar bu ilişkiye sinir oluyordu ama kim olursa olsun sinir olacaklardı zaten. Bu ilişkinin Jülyet ve Ferda Anıl Yarkın yakınlaşması sebebiyle bittiği iddia edilmişti.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

Ferda Anıl Yarkın'ın eski sevgilisi Aşkın Nur Yengi'ye ayar vermek için "Aşkın Yetmez" diye albüm yapması... Türk pop müzik tarihinde eski sevgiliye atılmış ilk diss diyebiliriz bu durum için.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 12