Bir zamana damga vurmuşlardı! Ara beni boya beni

Sibel Can'ın sahne aldığı Polis Balosunda elbisesini yukarı doğru çekiştirmesi... Dönemin büyük gümbürtü kopartan olaylarından biriydi ama niye öyleydi bilmiyoruz. Bir de Sibel Can'ın asimetrik kestirdiği kakülü de bir o kadar olay olmuştu hatırlarsanız.
Tarkan'ın manken Jülyet Dilge ile kameralar karşısında doludizgin aşk yaşaması ve bu ilişkinin Ferda Anıl Yarkın yüzünden bitmesi... Tarkan'a bayılan tüm genç kızlar bu ilişkiye sinir oluyordu ama kim olursa olsun sinir olacaklardı zaten. Bu ilişkinin Jülyet ve Ferda Anıl Yarkın yakınlaşması sebebiyle bittiği iddia edilmişti.
Ferda Anıl Yarkın'ın eski sevgilisi Aşkın Nur Yengi'ye ayar vermek için "Aşkın Yetmez" diye albüm yapması... Türk pop müzik tarihinde eski sevgiliye atılmış ilk diss diyebiliriz bu durum için.
Ebru Gündeş ile ayrılan Hakan Altun'un, eski sevgilisi için akrostişli şarkı yazması... Görüyorsunuz, kimisi ayar veriyor, kimisi de eski aşkına şarkılar yazıyor. Yalnız o baş harfler tam olmamış mı yoksa bize mi öyle geliyor?
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