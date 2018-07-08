Bir yanda düğün bir yanda operasyon: Didik didik aradılar!

İSTANBUL Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı.

Bir yanda düğün bir yanda operasyon: Didik didik aradılar!

İstanbul Şişli’de polis, geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Helikopterle de havadan desteklenen uygulamada önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

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Bir yanda düğün bir yanda operasyon: Didik didik aradılar!

Kuştepe'de polisin operasyonu devam ederken, sokakta yapılan bir düğün ise renkli görüntüler oluşturdu.

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Bir yanda düğün bir yanda operasyon: Didik didik aradılar!

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle asayiş uygulaması düzenledi.

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Bir yanda düğün bir yanda operasyon: Didik didik aradılar!

Şişli genelinde düzenlenen uygulamaya çok sayıda polis katıldı. Polisler uygulama kapsamında önceden belirledikleri adreslere baskın yaparkren, şüpheli görülen şahıslar üzerinde de aramalar yapıldı. Önceden belirlenen şüpheli evler didik didik arandı.

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