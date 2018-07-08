Bir yanda düğün bir yanda operasyon: Didik didik aradılar!

İstanbul Şişli’de polis, geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Helikopterle de havadan desteklenen uygulamada önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Kuştepe'de polisin operasyonu devam ederken, sokakta yapılan bir düğün ise renkli görüntüler oluşturdu.