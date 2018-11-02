Bir ülke daha robotlara vatandaşlık verecek

Avrupa Birliği üyesi Malta Dijital Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Silvio Schembri, ulusal yapay zeka stratejisinin tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ulusal yapay zeka stratejisinde dünyada 10 ülke arasında yer almayı hedeflediklerini söyleyen Schembri, yapay zekanın araştırılması, kullanımı ve geliştirilmesi için merkez kurmayı hedeflediklerini ve stratejinin 2019'da başlatılacağını aktardı.

PROJE HAYATA GEÇECEK

Malta Yapay Zeka Görev Gücü'nün Başkanı Wayne Grixti de strateji çerçevesinde SingularityNET platformuyla yapay zeka robotlarına vatandaşlık verilmesi için bir pilot projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

ÖNCÜ ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, geçen yıl merkezi Hong Kong'da bulunan Hanson Robotics şirketinin ürettiği robot Sophia'ya vatandaşlık verdiğini duyurmuştu. Tarihe, kimlik sahibi ilk robot olarak geçen Sophia, Bakü Uluslararası Havalimanı'nda vize alarak bir kez daha tarihe geçmişti.