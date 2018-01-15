Bir tıkla 'sanatsal' ikizinizi bulun

Google Arts & Culture uygulaması, yüz tanıma teknolojisiyle sanat dünyasındaki benzerinizi ortaya çıkarıyor. Google’ın kültür sanat alanında sunduğu platformu Cultural Institute, zengin içeriği ile bu alana ilgi duyanlar için faydalı bir kaynak haline geldi. Uygulama ile, dünyanın dört bir yanındaki sanat eserlerini görmek, sanat dalı ve sanatçıya göre arama yapmak ücretsiz bir hizmet olarak sunuluyor. Uygulamaya şimdi eğlenceli bir özellik daha eklendi. Arts & Culture ana sayfasında çıkan bir buton ile sanat dünyasındaki size benzeyen profili bulabiliyorsunuz. Google bunu sahip olduğu veritabanı ve yüz tanıma teknolojisinden faydalanarak bizlere sunuyor.