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Bir tek füze 1.6 milyon dolar! İşte operasyonun maliyeti

Bir tek füze 1.6 milyon dolar! İşte operasyonun maliyeti

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün gece Suriye'ye karşı düzenlediği operasyonun maliyeti ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 16:20 - Güncelleme: 14-04-2018 16:20

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki bazı noktalara düzenlediği hava harekatının maliyeti dudak uçuklattı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 seyir (Cruise) füzesini önledi" dedi. Askeri uzmanlara göre operasyonun yaklaşık maliyeti 240 milyon dolar seviyelerinde. Bu sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Dünya, Suriye'ye düzenlenen harekata kilitlendi.

Askeri uzmanlar bunun bir 'sınırlı hava harekatı' olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerken, operasyonun başarısına ilişkin her iki taraftan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk adımının başarılı bir şekilde tamamlandığı ve bugün başka bir harekat düzenlenmeyeceğini açıklarken, koalisyon güçlerince yapılan değerlendirmelerde hedeflerin başarılı bir şekilde imha edildiği kaydedildi.

REJİM: FÜZELERİN ÇOĞUNU İMHA ETTİK

Saldırının ardından batı medyasının aksine Suriye'ye yakın kaynaklar harekatın başarılı olmadığını iddia ederek, Suriye hava savunma sistemlerinin 103 seyir füzesinin 71'ini etkisiz hale getirdiğini savundu.

OPERASYONUN MALİYETİ 240 MİLYON DOLAR

Öte yandan askeri uzmanlar ise, füzelerin maliyeti, uçakların yakıtı ve diğer bazı unsurların da eklenmesiyle operasyonun maliyetinin yaklaşık 240 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

HER BİRİ 1.6 MİLYON DOLAR

ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Füzelerin her biri 1 milyon 590 bin dolar. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • T.Yilmaz 14 Nisan 2018 16:50 Maliyet hic onemli degil.Amerika parasını sağmal. BAE ve S. Arabistan. yönetimlerinden fazlasıyla alır

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