Bir skandal daha stajyer öğretmen kız öğrencisi ile basıldı

Sapıklığın sınırları artık okullara kadar genişledi. Gün geçmiyor ki bir öğretmen öğrenci ilişkisi daha ifşa olmasın. ABD'nin Illinois kentinde yaşayan Elizabeth Flint'in öğrencisiyle sevgili olduğu ortaya çıktı.

21 yaşındaki stajyer öğretmen Elizabeth Flint, kız öğrencisiyle üç kez birlikte oldu. Eski bir ponpon kız olan Flint, aynı zamanda mezun olduğu lise olan okuldaki öğrencisiyle kendi evinde buluşuyordu.



