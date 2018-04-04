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Bir skandal da İngiltere'den! Terör örgütüne söz verdiler

Bir skandal da İngiltere'den! Terör örgütüne söz verdiler

İşçi Partili İngiliz yetkililer, Suriye'de YPG kontrolündeki Kamışlı'ya giderek terör örgütü temsilcileriyle bir araya geldi, 'dayanışma sözü' verdi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 09:18 - Güncelleme: 04-04-2018 09:18

Fransa'da terör örgütü YPG temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanmasına Ankara'dan sert tepkiler gelirken, skandal bir haber de İngiltere'den geldi. İngiltere'den İşçi Partili bir grup vekil, Kamışlı'ya gelerek terör örgütü YPG temsilcileriyle görüştü. Vekiller, YPG'li teröristlere 'dayanışma sözü' verdi.

UZUN SÜRELİ BİR İLİŞKİ İÇİN BURADAYIZ: İngiliz parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görev yapan İşçi Partili vekil Maurice Glasman, Kamışlı'da yaptığı konuşmada, "Sizinle uzun süreli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü yok etmeye çalışan tüm insanlara karşı sizi destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Glasman, Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri gezerek YPG'li ve YPJ'li teröristlerle buluşacağını söyledi.

TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞI AÇIKLAMASI: Bir başka İşçi Partili vekil Lloyd Russell-Moyle ise İngiltere'ye döndükleri zaman parlamento ve İngiliz halkıyla paylaşımda bulunacaklarını söyledi ve Türkiye'ye silah satışının daha dikkatli incelenmesini umduğunu belirtti. İngiliz vekil, "Sizinle yan yana olduğumuzu söylemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Terör örgütü YPG'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Abed El-Kerim Ömer ise daha önce de açıklanmayan benzer görüşmelerin yapıldığını ancak bunun 'resmi' yollarla yapılan ilk üst düzey ziyaret olduğunu söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ÜMİT 04 Nisan 2018 09:42 SİZE DE ELBET SIRA GELİR KATILIN AMA SONUCUNADA KATLANIN SÖMÜRGECİLER SİZE BU PASTADA YER YOK ÖNÜNÜZDEN YİYİN ELİNİZDEKİNDENDE OLMAYIN

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