  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bir şehir hastanesi daha hizmette

Bir şehir hastanesi daha hizmette

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan şehir hastanelerinin 6'ncısı Elazığ'da hizmete girdi. Hastane bugünden itibaren hasta kabulüne başladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 16:34 - Güncelleme: 01-08-2018 17:05

Türkiye'de hizmete giren 6'ncı şehir hastanesi olan Elazığ Şehir Hastanesi hasta kabulüne bugünden itibaren başladı. 1038 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanede her branştan poliklinik yer alacak, nitelikli ameliyatlar yapılabilecek. Hastanede 688 adet tek kişilik, 169 adet çift kişilik oda yer alıyor. Şehir Hastanesi, 302 adet poliklinik odası, 39 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 46 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastanenin bölge illerine de hizmet vereceğini belirterek, "Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Elazığ sağlıkta merkez konumunda. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerine hizmet veren bir il haline geldi. Şehir hastanesinin Elazığ'a yapılması her yönden büyük bir değer kazandıracaktır" dedi. Eğitim Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi'nin de şehir hastanesine taşındığını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

'ELAZIĞ'DA SAĞLIK HİZMETİNİ EN ÜST SEVİYEDE VERECEĞİZ'

"Şehir hastanemiz 1038 yataklı ve 227 adet polikliniği bulunuyor.160 adet yoğun bakım ünitesi, 26 adet hemodiyaliz ünitesi ve 37 adet ameliyathanesi mevcuttur. Yine aynı kampüs için de ağız ve diş sağlığı merkezimiz var. Burada yine 69 ünitemiz ve 2 ameliyathanemiz var. Yine kampüs içinde 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 50 yataklı tutuklu adli psikiyatri hastanemiz var. Yine acil servisimiz de kadın doğum, çocuk ve travmatoloji ve erişkin olmak üzere 4 acilimiz var. Yani Elazığ'da sağlık hizmetini en üst seviyede vereceğiz. Bu hastanemizin Elazığ'a kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bir şehir hastanesi daha hizmette haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro