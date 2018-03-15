Bir sabah uyandığında bacağını böyle buldu inanılır gibi değil

PAKİSTAN'da yaşayan 24 yaşında Ashraf Ali, akılalmaz bu hastalık ile mücadele ediyor. İlk septomlarını 21 yaşında farketmeye başlayan Ashraf Ali'nin olması gereken ameliyat 3 bin euro'dan fazla... Ashraf Ali'nin ailesi ise günde sadece 2 Euro'luk bir kazanç elde ediyor. Bu yüzden Ashraf Ali, ameliyat olamıyor.
Yürürüken fazladan, 4-5 kilo daha fazla taşıdığını söyleyen Ashraf Ali, çevresindeki insanların kendisine dik dik baktığını, kendisini işe yaramaz hissetiğini ve korktuğunu söylüyor. Ashraf Ali'nin bacağı ise her geçen gün büyümeye devam ediyor.
21 yaşında kadar gayet normal bir hayatı olduğunu söyleyen Ashraf Ali, 21 yaşındayken bir düğünde ayağındaki sorunu farkettiğini söylüyor. Bacağı her geçen gün şişen genç adam tüm uyarılara rağmen hem hastaneye gitmedi hem de taralda çalışmaya devam etti. Bu süre zarfında acılarını ağrı kesicilerle dindirmeye çalıştı.
Ameliyatı için 3 bin eurodan daha fazlasına ihtiyacı olan Ashraf Ali ve ailesinin şuan elinde biriktirdikleri bin 300 euro bulunuyor.
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