  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

YAZARLAR

Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 07 Nisan 2018 13:02 - Güncelleme: 07 Nisan 2018 14:00

Bir patlama noktası aranıyor!

İsmailağa Cemaati’nin yayınevi Muallim Neşriyat’tan çıkan “Her anneye lazım” adlı kitapta yazılan bir cümle, okuyan herkesi çılgına çevirdi. 

Araştırıp buldum o sayfayı...

Medyada yer alan bilgileri doğrulayan kitapta kadınlara, cinsel ilişki sırasında “Allah dostlarını, alimleri” düşünmeleri tavsiye ediliyor. "Böylelikle doğacak çocuğunuz o kişilere benzer" iddiası dile getiriliyor.

Esma Muratoğlu’nun kaleme aldığı kitapta yer alan cümlenin tamamı şöyle:

“Bir erkek hanımı ile cima ederken cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını alimleri düşünür de bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa, doğacak olan çocuğun kalp, beyin ve ruh yapısı o andaki hayale göre oluşur.”

Günlerdir bu konuyu enine boyuna ele alan köşe yazarlarını okuyorum. Kurulan cümlenin ve tavsiye edilen şeyin ne kadar aşağılıkça olduğunu yazıyorlar ki haklılar...

Hatta yerden göre haklılar.

Ama öyle zekasızlar ki haklı oldukları noktada dahi kendilerini haksız duruma düşürüyorlar.

Çünkü her zaman olduğu gibi bu meseleyi de iktidara ve Erdoğan'a mal etmeye çalışıyor. "Bu düşünce, yönetimdeki iktidarın savunduğu düşüncenin bizzat kendisini temsil ediyor" diyorlar.

Erdoğan bundan daha birkaç hafta önce, "Bu düşünceler, bu fetvalar İslam dinini temsil etmiyor. Bu noktada güncelleme yapmak gerekiyor" demişti oysa ki... Buna rağmen Erdoğan'ı ve onun başında olduğu iktidarı suçlamak zekâsızlık değil de nedir?

Beni rahatsız eden asıl mesele ne biliyor musunuz?

28 Şubat'ta muhabirlik yapan ve 28 Şubat'ın yaşanmasına neden olan tüm gelişmeleri takip eden bir gazeteciyim. Bugün medyaya baktığımda, tıpkı o dönemde olduğu gibi yeni bir 28 Şubat fırtınası estirilmeye çalışıldığına şahit oluyorum. 

Bazı köşe yazarları, Gezi'yi aratmayacak yeni bir ayaklanma için ellerine geçen tüm verileri olanca gücüyle kullanıyor. "Kullandığımız verilerden hangisi toplumu sokağa döker, orasını bilemiyoruz ama hepsini denemekte yarar var" dercesine yazıyor bu kalem erbapları...

Son dönemlerde bazı tarikat ve cemaatlerin bundan yıllar önce verdiği fetvaların ve yaptığı açıklamaların dün yaşanmış gibi yeniden ısıtılarak önümüze getirilmesi boşuna değil. 

Bir patlama noktası aranıyor!

Bu patlamanın yaşanmaması ve onların eline koz verilmemesi için başta tarikat ve cemaatler olmak üzere hepimize ama hepimize çok ciddi görevler düşüyor. 

Mesele birilerinin sokağa inmesi falan değil. İndikleri gibi giderler, ondan ya bir korkumuz yok. Lakin yaşanacak bu tür gerginliklerde ekonomi kaybediyor, ülke kaybediyor.

Bunun için çok ama çok dikkatli olmamız, birilerinin eline koz olarak kullanacakları veriler vermememiz gerekiyor.

Bu arada, "Eşinizle cima esnasında Allah dostlarını, alimleri salih insanları düşünün" şeklindeki aşağılıkça sözlere hepimiz tepki gösteriyoruz ama bu sözler ilk kez söylenmiyor.

Hatta çok daha beter sözlerin canlı yayında milyonların önünde söylendi. 

Örnek çok da sadece bir tanesini aktarayım. 2013 yılında TV8 ekranına çıkan Cem Keçe isimli bir uzman bakın eşlere ne tavsiye ediyordu:

"Eşinizle sevişirken bazı fanteziler deneyin. Mesela komşunuzu hayal ederek eşinizle sevişebilirsiniz. Bu sizi coşturuyorsa, keyif veriyorsa kötü bir şey değildir. Fakat bunu kocanız bilmesin!"

Yani bugün, "Falanca kitapta böyle ahlaksız şeyler yazıyor ey ahali" diye nutuk atan sözüm ona ahlak abidesi kalemler bu rezalet üzerine tek satır yazmamıştı onu da hatırlatayım.

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:
Twitter:       twitter.com/slymnoz
Facebook: facebook.com/suleymanozisik
İnstagram: instagram.com/suleymanozi




PAYLAŞ tw fb gp
ÖNCEKİ Beyni yok ama beyin fırtınası yapıyor!

YORUM YAZIN Bir patlama noktası aranıyor! yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 07 Nisan 2018 14:55 EN AKIILI SENSİN DİMİİ..HERŞEYİ SEN BİLİN HERŞEYDE SEN VAR HER HALTA YORUM YAPAN TAKİİİ AKP DOKUNMAYACAK ŞEKİLDE AKP DEDİMİYDİ SEN ARSLAN KESİLİN ..SAHİİ 3-4 YIL ÖNCEDE HOCAMDA HOCAM DİYENDE SEN DEĞİLMİYDİN.BUNDAN 3-4 YIL SONRA ACEP NE DİYECEN....KOSSSKOCA BİR SORU İŞARETİSİN VESSELAM..

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
REKLAM
Süleyman ÖZIŞIKDİĞER YAZILARISüleyman ÖZIŞIK
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM
haberleri sitene ekle
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro