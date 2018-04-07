Bir patlama noktası aranıyor!

İsmailağa Cemaati’nin yayınevi Muallim Neşriyat’tan çıkan “Her anneye lazım” adlı kitapta yazılan bir cümle, okuyan herkesi çılgına çevirdi.



Araştırıp buldum o sayfayı...



Medyada yer alan bilgileri doğrulayan kitapta kadınlara, cinsel ilişki sırasında “Allah dostlarını, alimleri” düşünmeleri tavsiye ediliyor. "Böylelikle doğacak çocuğunuz o kişilere benzer" iddiası dile getiriliyor.



Esma Muratoğlu’nun kaleme aldığı kitapta yer alan cümlenin tamamı şöyle:

“Bir erkek hanımı ile cima ederken cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını alimleri düşünür de bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa, doğacak olan çocuğun kalp, beyin ve ruh yapısı o andaki hayale göre oluşur.”



Günlerdir bu konuyu enine boyuna ele alan köşe yazarlarını okuyorum. Kurulan cümlenin ve tavsiye edilen şeyin ne kadar aşağılıkça olduğunu yazıyorlar ki haklılar...



Hatta yerden göre haklılar.



Ama öyle zekasızlar ki haklı oldukları noktada dahi kendilerini haksız duruma düşürüyorlar.



Çünkü her zaman olduğu gibi bu meseleyi de iktidara ve Erdoğan'a mal etmeye çalışıyor. "Bu düşünce, yönetimdeki iktidarın savunduğu düşüncenin bizzat kendisini temsil ediyor" diyorlar.



Erdoğan bundan daha birkaç hafta önce, "Bu düşünceler, bu fetvalar İslam dinini temsil etmiyor. Bu noktada güncelleme yapmak gerekiyor" demişti oysa ki... Buna rağmen Erdoğan'ı ve onun başında olduğu iktidarı suçlamak zekâsızlık değil de nedir?



Beni rahatsız eden asıl mesele ne biliyor musunuz?



28 Şubat'ta muhabirlik yapan ve 28 Şubat'ın yaşanmasına neden olan tüm gelişmeleri takip eden bir gazeteciyim. Bugün medyaya baktığımda, tıpkı o dönemde olduğu gibi yeni bir 28 Şubat fırtınası estirilmeye çalışıldığına şahit oluyorum.



Bazı köşe yazarları, Gezi'yi aratmayacak yeni bir ayaklanma için ellerine geçen tüm verileri olanca gücüyle kullanıyor. "Kullandığımız verilerden hangisi toplumu sokağa döker, orasını bilemiyoruz ama hepsini denemekte yarar var" dercesine yazıyor bu kalem erbapları...



Son dönemlerde bazı tarikat ve cemaatlerin bundan yıllar önce verdiği fetvaların ve yaptığı açıklamaların dün yaşanmış gibi yeniden ısıtılarak önümüze getirilmesi boşuna değil.



Bir patlama noktası aranıyor!



Bu patlamanın yaşanmaması ve onların eline koz verilmemesi için başta tarikat ve cemaatler olmak üzere hepimize ama hepimize çok ciddi görevler düşüyor.



Mesele birilerinin sokağa inmesi falan değil. İndikleri gibi giderler, ondan ya bir korkumuz yok. Lakin yaşanacak bu tür gerginliklerde ekonomi kaybediyor, ülke kaybediyor.



Bunun için çok ama çok dikkatli olmamız, birilerinin eline koz olarak kullanacakları veriler vermememiz gerekiyor.



Bu arada, "Eşinizle cima esnasında Allah dostlarını, alimleri salih insanları düşünün" şeklindeki aşağılıkça sözlere hepimiz tepki gösteriyoruz ama bu sözler ilk kez söylenmiyor.



Hatta çok daha beter sözlerin canlı yayında milyonların önünde söylendi.



Örnek çok da sadece bir tanesini aktarayım. 2013 yılında TV8 ekranına çıkan Cem Keçe isimli bir uzman bakın eşlere ne tavsiye ediyordu:



"Eşinizle sevişirken bazı fanteziler deneyin. Mesela komşunuzu hayal ederek eşinizle sevişebilirsiniz. Bu sizi coşturuyorsa, keyif veriyorsa kötü bir şey değildir. Fakat bunu kocanız bilmesin!"



Yani bugün, "Falanca kitapta böyle ahlaksız şeyler yazıyor ey ahali" diye nutuk atan sözüm ona ahlak abidesi kalemler bu rezalet üzerine tek satır yazmamıştı onu da hatırlatayım.

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