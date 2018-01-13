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Bir okul servisi skandalı daha! Küçük kızı saati kurtardı

Bir okul servisi skandalı daha! Küçük kızı saati kurtardı

Özel Neşe Erberk İlkokulu’nun öğrenci servisinde 7 yaşındaki bir çocuk unutuldu. Sağlık problemi nedeniyle akıllı saatle kontrol edilen çocuk, acil durum alarmı verince kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 09:13 - Güncelleme: 13-01-2018 09:13

Okul servisinde unutulan çocuklara İstanbul'da bir yenisi daha eklendi... Özel Neşe Erberk İlkokulu’nun öğrenci servisinde 7 yaşındaki bir çocuk unutuldu. Sağlık problemi nedeniyle akıllı saatle kontrol edilen çocuk, acil durum alarmı verince kurtarıldı.

7 yaşındaki D.Ö., önemli bir sağlık problemi yaşıyordu. Beşiktaş'taki Neşe Erberk İlkokulu'na giden küçük kız, kolundaki "akıllı çocuk kol saati" ile ailesi tarafından kontrol ediliyordu.

ARAÇ İÇİNDE UNUTULDU

Sabah'ta yer alan habere göre; 3 Ocak günü D.Ö., okula gitmek üzere hazırlanmıştı. Sabah 07.40 sıralarında annesi tarafından servise bindirilen D.Ö.'nün akıllı saati de yanındaydı. Servis, Beşiktaş'taki okula saat 08.29 sıralarında ulaştı. Küçük kızın kolundaki saat; anne Burçin B.'ye haber vermiş, kızı okul bölgesine (Güvenli bölgeye) ulaşmıştı. Fakat, 12 kişilik servisteki öğrenciler araçtan indirilirken, uykuya dalan D.Ö., araç içerisinde unutulmuştu. Küçük D.'nin minibüste olduğunu fark etmeyen hostes de araçtan inmişti. Şoför, küçük kız içerdeyken minibüsü bir yere park etmişti.

1983 Türkiye ve Avrupa Güzeli 53 yaşıdaki Neşe Erberk'in İstanbul'un birçok ilçesinde özel okulları bulunmaka.

ANNESİYLE SAAT YARDIMIYLA İLETİŞİM KURDU

Saat 09.10 sıralarında uyanan küçük kız, servis içinde unutulduğunu anlayınca, kol saatinden acil durum alarmı vererek annesinden yardım istedi. Annesinin saat aracılığıyla iletişim kurduğu D.Ö., annesi tarafından güçlükle sakinleştirildi.

ÇIĞLIKLARINI İŞÇİLER DUYDU

Küçük kızın çığlıklarını duyan okulun etrafındaki inşaat işçileri de D.Ö.'yü servisten çıkarmaya çalıştı. Anne bu sırada baba Ali B.'yi arayıp okula yönlendirdi. Aile, okul yönetiminin yanı sıra şoför ve hostes hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

''SAAT KIZIMIN HAYATINI KURTARDI''

Anne Burçin B., "Kızımın bir sağlık sorunu var. Ailesi olarak gerekli önlemi almış olmasaydık kızımın başına çok daha kötü olaylar gelebilirdi. Kolundaki saat kızımın hayatını kurtardı. Okul ve servis yönetimi özür dileyerek durumu örtbas etmeye çalışıyor. Kızım 12 kişilik bir serviste koridor tarafında ve kapının hemen önünde oturmaktadır. Hostes ve şoför sorumsuzluğu kızımın hayatına mal olabilirdi" şeklinde açıklamada bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beşiktaş İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne de başvuran ailenin şikâyeti sonrası okul müfettiş incelemesine tabi tutuldu. İlçe Milli Eğitim olayla ilgili, "Ailenin ihbarını önemsiyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadesini kullandı. Okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2018 09:35 yav kardeşim bu hostes denilen bu kadınlar ne iş yapar.

    CEVAP YAZ 3 2
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