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Bir oğlu şehit diğeri FETÖ'den müebbetlik

Bir oğlu şehit diğeri FETÖ'den müebbetlik

Osman Aksoy’un oğlu Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy, 2012 Haziran’da Akdeniz’de keşif uçuşu yaparken Suriye’nin düşürdüğü savaş uçağında şehit oldu. Ağabeyi yüzbaşı Fatih Aksoy ise 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 08:56 - Güncelleme: 08-01-2018 08:56

Yozgatlı Aksoy Ailesi nin küçük oğlu Teğmen Haşan Hüseyin Aksoy, 2012'de Suriye'de vurulan F-4 savaş uçağında Yüzbaşı Gökhan Ertan ile şehit oldu. Daha 4 yıl geçmeden abisi Yüzbaşı Fatih Aksoy, 15 Temmuz gecesi 11 hava harp okulu öğrencisini helikopterle Vodafone Park'a indirmek ve darbe girişiminin İstanbul ayağını yönetmekten tutuklandı.

İLK KARŞILAŞMADA ŞEHİT BABASIYDI: Baba Aksoy, 19 Eylül 2016’da şehit aileleri için verilen yemekte tanıştığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı geçen hafta makamında ziyaret etti. Başsavcı Fidan ile ilk karşılaşmasında şehit babası olarak tanışan Osman Aksoy bu kez darbeci bir subayın babası durumundaydı. Osman Aksoy, yaşadığı duyguları gözyaşlarıyla İrfan Fidan ile paylaştı. Başsavcı Fidan, görüşmede yaşadığı duyguları Hürriyet gazetesine şöyle anlattı:

BAŞSAVCI: BÜYÜK TRAVMA: “Anadolu insanının evlatlarını ellerinden kopartıp Türkiye düşmanlarının hizmetine sokan bu örgütle mücadelenin önemini, hayatiyetini, yaptığımız görevin sorumluluğunu, ağırlığını bir kez daha hissettim. Bir babanın yaşadığı üzüntüye ve acıya tanıklık ettim. Yaşadıklarına çok üzüldüm. Büyük bir travma, büyük bir dram vardı. Bir babanın çaresizliği, FETÖ’nün evladını elinden koparıp aldığı bir babanın çaresizliği vardı karşımda. İçim burkuldu, içim acıdı.”

‘OĞLUMUN ŞEHİT OLMASINDAN DAHA FAZLA ÜZÜLDÜM’: BABA Osman Aksoy: “Bir oğlum şehit olduktan sonra böyle bir hain örgütün adıyla diğer oğlumun tutuklanmasına çok üzülüyorum. Oğlumun onlarla bir ilgisi yok. Bir delil bulunamadı. Fatih’in tutuklanması diğer oğlumun şehit olmasından daha çok üzdü beni.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hamza 08 Ocak 2018 10:51 Eğer bu tutuklanan oğlun fetöcü ve sen savunuyırsan sende hainsib. 40 yıldır fetö içinde olan insanlarda fetöyle ilgimiz yok diyor .babası yok masum diyor. Senin savunmanın onu hatırlattı. Fetöcü ve sempetizanları hepsi hain ve yalancı

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