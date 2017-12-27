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Bir mektup hayatını değiştirdi! 78 kilo verdi

Bir mektup hayatını değiştirdi! 78 kilo verdi

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 190 kilo ağırlığındaki Tülay Önder, bir yıl önce Sağlık Bakanına yazdığı mektup sonrası olduğu ameliyatın ardından 112 kiloya kadar zayıfladı.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 16:22 - Güncelleme: 27-12-2017 16:24

Bir yıl önce 190 kilo ağırlığında olan Tülay Önder, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yazdığı mektubun ardından geçirdiği ameliyat sonrasında 78 kilo vererek 112 kiloya düştü.

126 kiloluk oğlu 14 yaşındaki Murat’tan daha zayıf hale dönüşüp şimdi bol gelen eski elbiselerini de çöpe atan 39 yaşındaki Önder, “Aynalara küsmüştüm. Ama artık dost oldum. Her gün bakıyorum” dedi.

BAKANA YAZDIĞI MEKTUPLA HAYATI DEĞİŞTİ: Uzun zamandır obezite ve getirdiği hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalan Tülay Önder’in hayatı bir yıl önce Sağlık Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a yazdığı mektupla değişti. Evli ve bir çocuk annesi Önder, yıllardır uyguladığı diyetlerden sonuç alamayınca çareyi Bakan Akdağ’a mektup yazmakta buldu.

AKDAĞ TALİMAT VERDİ

Fazla kiloları nedeniyle çeşitli zorluklar yaşayıp oğlunu bile okula dahi götüremediğini yazan kadının durumuna kayıtsız kalmayan Akdağ’ın Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne tedavisine hemen başlanması talimatı vermesi sonrası ambulansla alınarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Önder ile oğlunun tüm tetkik ve tahlilleri yapıldı. İncelemelerin ardından tüp mide ameliyatı yapılmasına karar verilen Önder, götürüldüğü İstanbul’da bir hastanede ameliyat oldu.

78 KİLO VERDİ, ŞİMDİ OĞLUNDAN DAHA ZAYIF

Aradan geçen bir yılda gün gün eriyip yaklaşık 78 kilo veren Tülay Önder, bir yıl önce 102 kilo ağırlığındayken şimdi 126 kilo gelen oğlundan daha zayıf görünüme kavuştu. Oğlu Murat’ı okula götürüp getireceği günlerin düşünü kuran Önder’in hayali de gerçeğe dönüştü. Anne-oğul okul çıkışı sokakta kol kola yürüdü.

“EVDE KIRILMAYAN NE YATAK NE KOLTUK KALDI”

Sürekli yemek yemelerinden dolayı kocası Hasan’ın da borçlandığını anlatan Önder, “Evde kırılmayan ne yatak ne koltuk kaldı. Bize artık koltuk, yatak dayanmıyor. Kendine güvenen marka varsa üç koltuk ve bir yatak istiyorum. Ben yenilendim. Onlar da yenilensin” diye konuştu.

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