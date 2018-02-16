Bir 'Mavi Balina' intiharı daha! Bolu'da 19 yaşındaki genç...

OLU'da, Çağlar K. (19) evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Oğlunun intihar ettiğini gören Nuray K., sinir krizleri geçirirken, "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan 'Mavi Balina' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin intihar etmesiyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

