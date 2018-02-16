Bir 'Mavi Balina' intiharı daha! Bolu'da 19 yaşındaki genç...

Bolu'da 19 yaşındaki bir genç, kimsenin olmadığı bin zamanda evde kendini asarak intihar etti... Hiçbir sorunu olmadığı bildirilen gencin son dönemde pek çok can alan 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra intihar ettiği sanılıyor...

Bir 'Mavi Balina' intiharı daha! Bolu'da 19 yaşındaki genç...

OLU'da, Çağlar K. (19) evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Oğlunun intihar ettiğini gören Nuray K., sinir krizleri geçirirken, "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan 'Mavi Balina' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin intihar etmesiyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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Bir 'Mavi Balina' intiharı daha! Bolu'da 19 yaşındaki genç...

Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak'taki evde meydana geldi. Dışarıdaki işleri için evden çıkan Nuray K., geri döndüğünde, evde bulunan oğlu kapıyı açmayınca durumu çevredekilere haber verdi. Apartmanın çevresinde bulunan esnafın yardımıyla kapı kırılarak açıldı. Nuray K. eve girdiğinde oğlu Çağlar K.'yı tavana iple asılı halde gördü. Durum, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekibi Çağlar K.'nın öldüğünü belirledi.

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Bir 'Mavi Balina' intiharı daha! Bolu'da 19 yaşındaki genç...

KEŞKE O KAPIYI KIRIP DA...: Sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Nuray K., "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Polis evde incelemelerde bulundu. Çağlar K.'nın cesedi incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

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Bir 'Mavi Balina' intiharı daha! Bolu'da 19 yaşındaki genç...

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ: Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan 'Mavi Balina' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin intihar etmesiyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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