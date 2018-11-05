Bir Litre Gözyaşı dizisinde öyle bir pot kırıldı ki herkes şoke oldu!

Dizinin en can alıcı kısımlarından birisi olan bölüm, hiç beklenmeyen bir anda gelince ekran karşısındaki herkes, en az Cihan kadar şok oldu!

Beyincik dejenerasyonu hastası olan Cihan, ailesinin ‘söylesek mi, söylemesek mi’ diye düşündüğü bir dönemde, ilginç bir şekilde hastalığını öğrendi.

Ali, Cihan’ın hastalığını öğrendi ve onunla ilişkisini bitirmeye karar verdi. Cihan bütün akşam onu aradı ama telefonu kapalıydı. Okulda Ali’yi gören Cihan yanına gidip nedenini sordu. O sırada Ali’nin telefonu çaldı. Cihan, bir kez de kendi telefonundan aradı Ali’nin yanında onun numarasını. Ancak ulaşılamıyor sesini duydu. Bu olay üzerine şaşkına dönen Cihan, Ali’nin telefonunu engellediğini anladı. Ali, Cihan’a ayrılmak istediğini söyledi.

Cihan da ağlayarak uzaklaştı. Mahir olayı görünce Ali’den hesap sormaya gitti. Cihan’ın hastalığını bilen Ali’nin bu gerçeği söylediğini düşünen Mahir, koşarak Cihan’ın yanına gitti ve çok büyük bir pot kırdı.